На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области сбили три украинских беспилотника

Губернатор Миляев: в Тульской области были уничтожены три беспилотника ВСУ
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тульскую область с помощью беспилотников, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Ночью киевский режим снова предпринял попытку атаковать территорию региона. В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены», — написал глава области.

Миляев добавил, что в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

21 июля в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО за ночь сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Наибольшее число целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе. В Курской области нейтрализовали еще 14 дронов, в Ростовской области — 12, в Калужской и Брянской областях — по 10. Четыре беспилотника уничтожили в Тульской области и один — в Липецкой области.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили почти 400 украинских дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами