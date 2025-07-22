В Тульской области сбили три украинских беспилотника

Губернатор Миляев: в Тульской области были уничтожены три беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тульскую область с помощью беспилотников, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Ночью киевский режим снова предпринял попытку атаковать территорию региона. В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены», — написал глава области.

Миляев добавил, что в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

21 июля в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО за ночь сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Наибольшее число целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе. В Курской области нейтрализовали еще 14 дронов, в Ростовской области — 12, в Калужской и Брянской областях — по 10. Четыре беспилотника уничтожили в Тульской области и один — в Липецкой области.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили почти 400 украинских дронов.