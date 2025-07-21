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Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве БПЛА
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Экстренные службы проводят осмотр мест падения обломков.

В 1:44 мск Собянин написал о ликвидации средствами противовоздушной обороны еще одного БПЛА, атаковавшего столицу.

До этого сообщалось, что в небе над Россией меньше чем за 3,5 часа ликвидировали 43 дрона самолетного типа. По данным Минобороны РФ, средства ПВО отразили атаку беспилотников в период с 20:00 до 23:20.

Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано в Брянской (17) и Орловской (14) областях. За ними следует Московский регион, который атаковали семь БПЛА. Три из них нейтрализовали на подлете к столице. Кроме того, сообщалось о четырех дронах, сбитых над Калужской областью, и еще об одном — над Белгородской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине предрекли осложнение ситуации для ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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