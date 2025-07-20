Силы ПВО уничтожили еще один украинский дрон на подлете к Москве

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

До этого глава города сообщал об атаке трех беспилотников ВСУ на столицу около 15 минут назад.

В 13:02 Собянин писал об уничтожении одного БПЛА, который двигался в сторону столицы. Кроме того, в период с 8:10 по 12:00 в Подмосковье были перехвачены еще семь беспилотников, пять из которых летели к Москве.

В ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что беспилотники в сторону Москвы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины. По словам Попова, человек, запускающий беспилотники, мог добросовестно жить на территории России, а потом запустить БПЛА по команде представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.