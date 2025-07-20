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Губернатор назвал районы Калужской области, над которыми сбили БПЛА

Шапша: за 4,5 часа над четырьмя районами Калужской области сбили 16 БПЛА
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны РФ за 4,5 часа сбили 16 БПЛА над четырьмя районами Калужской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«В период с 08:00 до 12:30 силами ПВО уничтожены 16 БПЛА на территории Боровского, Думиничского, Ульяновского и Тарусского районов», — рассказал он.

Подробности об атаках Шапша не привел. По предварительной информации, при перехвате дронов пострадавших и разрушений инфраструктуры не появилось.

До этого Минобороны России сообщило, что в период с 8:10 по 12:00 силы ПВО РФ сбили 34 дрона над регионами РФ. 16 БПЛА сбили над Калужской областью, семь — над Подмосковьем, причем пять из них летели на Москву. Еще шесть дронов сбили в Курской, два — в Белгородской области, и по одному — над Тульской и Орловской областями и Крымом.

В ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили еще 93 дрона.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по военным целям Украины.

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