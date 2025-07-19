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Пленный украинский солдат рассказал о мобилизации мертвецов в ВСУ

РИА Новости: командование ВСУ отправляет на фронт инвалидов и даже мертвых
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти отправляют на фронт инвалидов и даже мертвых людей. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Видео, в котором мужчина рассказывает о ситуации на передовой, предоставило министерство обороны РФ.

«Они (власти Украины — «Газета.Ru») не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. <...> Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают», — отметил украинский солдат.

По его словам, один раз на фронт отправили молодого человека с эпилепсией. В результате его пришлось откачивать три раза, подчеркнул мужчина.

Как сказал пленный, возраст и состояние здоровья граждан не имеют значения для тех, кто занимается мобилизацией. Из-за этого на фронте оказываются 18-летние молодые люди, а также мужчины в возрасте 60 лет и старше.

«У парня горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают и все: «Беги». Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?!» — задался вопросом военнослужащий.

18 июля депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа заявил, что на Украине от мобилизации берегут только чиновников и их детей.

Ранее на Украине сняли на видео, как собака пыталась защитить хозяина от мобилизации.

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