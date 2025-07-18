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В России напомнили Трампу, что ВСУ много раз наступали, «но только на грабли»

Депутат Колесник: у ВСУ не та мотивация, чтобы наступать
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Мотивация Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточна для наступления, а с атаками на крупные города российские войска успешно справляются. Об этом заявил в беседе с »Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Они (ВСУ — «Газета.Ru») уже много раз наступали, но пока только на грабли, то есть все эти наступления заканчивались поражением и огромными потерями», — сказал собеседник издания.

Говоря об атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург, депутат отметил, что украинские военнослужащие уже предпринимали эти попытки с помощью беспилотников, и российские войска с этим справились.

Колесник подчеркнул, что в настоящее время украинские военные силы подорваны, и Запад пытается накачать их оружием. Депутат обратил внимание, что военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен, указав, что у них уже не та мотивация, что была при контрнаступлении.

До этого Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы заявил, что Украина должна перейти в наступление. Глава Белого дома подчеркнул, что Киев должен перестать «играть в оборону». Телефонная беседа состоялась на следующий день после того, как республиканец пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Раде сравнили совет Трампа Зеленскому с прыжком с девятого этажа.

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