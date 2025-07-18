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Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских БПЛА над Россией

Минобороны: силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников за четыре часа
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) поразили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в пресс-службе.

По информации оборонного ведомства, девять дронов было уничтожено над территорией Калужской области, столько же — над Брянской областью. Еще шесть БПЛА были сбиты над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву. По одному беспилотнику было сбито над Курской и Смоленской областями.

Утром 18 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 1387 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие также ликвидировали за этот период два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.

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Атаки БПЛА на Россию
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