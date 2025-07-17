В Калужской области в результате атаки БПЛА пострадала девочка

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что из-за атаки БПЛА по региону ранения получила 14-летняя девочка.
«В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. ... Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов - девочка 14-ти лет», — поделился Шапша.
Он добавил, что девочке была оказана необходимая медицинская помощь. Жителей дома временно эвакуировали.
По словам главы региона, всего над Калужской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника — над Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районами.
До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.
Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже.
Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.