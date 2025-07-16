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Российские военные используют мотособак на радиоуправлении в зоне СВО

ТАСС: в зоне СВО бойцы ВС РФ применяют мотособак на радиоуправлении
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения тылового обеспечения группировки «Запад» применяют наземные роботизированные комплексы для доставки продовольствия и эвакуации раненых, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира полка по тылу с позывным «Ульяновск».

«Наземные беспилотные, ... , транспортные средства применяется у нас, мотособака на радиоуправлении. То есть для того, чтобы повысить живучесть военнослужащих, которые должны обеспечить дальнейшее продвижение материальных средств, мы на открытых участках применяем беспилотные транспортные средства», — поделился боец.

Грузоподъемность такой техники составляет до 150 кг, скорость передвижения — до 25 км/час. За один выезд беспилотный аппарат может доставить груз и эвакуировать раненого.

«Ульяновск» пояснил, что бойцы ВС РФ применяют одновременно дроны и мотособак для повышения эффективности доставки.

До этого механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона «Сомали» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Столичный» рассказал, что российский танк во время работы с закрытой огневой позиции был обнаружен украинскими войсками, после чего экипаж машины огнем из стрелкового оружия сбивал беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжал поддерживать танковым огнем штурмовые группы.

Ранее в Польше предрекли ВСУ проблемы из-за отправки Россией на фронт большой партии танков.

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