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Челябинский ефрейтор отправлял ВСУ списки бойцов подразделений ВС РФ

ТАСС: ефрейтор Хожаев бесплатно посылал ВСУ списки бойцов подразделений ВС РФ
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Ефрейтор Антон Хожаев из Челябинска бесплатно посылал ВСУ списки бойцов подразделений ВС РФ, которые он посещал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине», — сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, мужчина делал это по идеологическим соображениям.

Хожаев был задержан на границе в 2023 году при попытке вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

До этого сторонника легиона «Свобода России» осудили на 20 лет лишения свободы за подготовку теракта на Урале.

Согласно материалам дела, задержание мужчины произошло в ноябре 2023 года. После принятия присяги террористической организации он задумал устроить взрыв на одном из административных объектов города и произвел предварительную разведку зданий, относящихся к федеральным органам власти в области обороны.

Суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт и участии в деятельности террористической группы. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока проведет в колонии строгого режима.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион «Свобода России».

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