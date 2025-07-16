Челябинский ефрейтор отправлял ВСУ списки бойцов подразделений ВС РФ

Ефрейтор Антон Хожаев из Челябинска бесплатно посылал ВСУ списки бойцов подразделений ВС РФ, которые он посещал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине», — сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, мужчина делал это по идеологическим соображениям.

Хожаев был задержан на границе в 2023 году при попытке вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

До этого сторонника легиона «Свобода России» осудили на 20 лет лишения свободы за подготовку теракта на Урале.

Согласно материалам дела, задержание мужчины произошло в ноябре 2023 года. После принятия присяги террористической организации он задумал устроить взрыв на одном из административных объектов города и произвел предварительную разведку зданий, относящихся к федеральным органам власти в области обороны.

Суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт и участии в деятельности террористической группы. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока проведет в колонии строгого режима.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион «Свобода России».