Гладков рассказал о новых ударах украинской армии по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать населенные пункты Белгородской области. О новых ударах рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал во дворе домовладения — повреждены окна в доме, забор и гараж. В селе Головино беспилотник атаковал частный дом — посечены стена и ограждение», — написал глава региона.

В селе Веселая Лопань беспилотник сдетонировал на парковке у коммерческого объекта — повреждены фасад здания и два автомобиля. В результате атаки коммерческого объекта в селе Разумное повреждены кузова двух машин. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон ударил по машине, добавил Гладков.

В селе Муром Шебекинского округа БПЛА повредил крыша предприятия. В селе Архангельское дрон сдетонировал во дворе дома — выбиты окна, повреждены крыша, фасад, а также летняя кухня.

В населенном пункте Маломихайловка дрон ВСУ прилетел в жилой дом, известно, что повреждено только остекление. В селе Новая Таволжанка в результате детонации дрона перебита линия электропередачи.

Информация о последствиях еще уточняется, добавил глава региона.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.