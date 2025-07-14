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Марочко заявил, что после Малиновки российские войска возьмут под контроль Гуляйполе

Марочко: взятие запорожской Малиновки говорит о том, что после будет Гуляйполе
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные после взятия под контроль Малиновки готовятся к боям за Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Освобождение Малиновки — это, прежде всего, подготовительный этап к борьбе и освобождению населенного пункта Гуляйполе. Невзирая на то, что данный населенный пункт находится в низине и дальше идет Зеленый Гай, который находится на возвышенности», — сказал он.

Эксперт высказал мнение о том, что в этих местах и будут разворачиваться основные события, связанные с взятием под контроль населенного пункта.

О вытеснении противника из села Малиновка стало известно 14 июля. По данным Минобороны, населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск «Восток».

14 июля российское оборонное ведомство также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Маяк в Донецкой народной республике (ДНР). В МО добавили, что бойцы группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

13 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России подошли вплотную к населенному пункту Димитров в ДНР. По его словам, это стало возможным благодаря взятию под контроль села Николаевка в республике.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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