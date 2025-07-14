Опубликовано прощальное видео бойца ВСУ

Опубликовано прощальное видео бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вместе с сослуживцами попал в бедственное положение у Купянска. Ролик разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

В кадре можно увидеть солдата с перевязанной головой. Он говорит на камеру, что командиры бросили его подразделение в районе Купянска Харьковской области. Военный пожаловался, что у них не осталось боеприпасов и нет связи. В это время на фоне слышны звуки взрывов.

В своей прощальной речи боец украинской армии попросил передать его матери, что он не вернется с фронта.

«Прощайте!» — сказал солдат, сдерживая слезы.

До этого другой украинский военнослужащий записал прощальное видео из укрытия. На опубликованных кадрах почти не видно солдата, однако можно различить слова военного. Мужчина говорит о том, что не знает, увидит ли кто-то эти кадры. Он сказал, что получил серьезное ранение шеи и паховой зоны. Один из осколков, по его словам, прилетел в сонную артерию.

Военнослужащий добавил, что его «перемолотило» и другие военные сказали ему не двигаться, чтобы избежать большой потери крови. На опубликованных кадрах можно заметить, что боец отхаркивается кровью.

Военнослужащий несколько раз повторяет, что «очень всех любит» и хочет попрощаться с помощью видео. Известно, что бойцу все-таки удалось спастись. О том, на каком участке фронта была сделана запись, не сообщается.

Ранее в сети появилось видео, записанное воюющим на стороне ВСУ французом.