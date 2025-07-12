Силы ПВО в Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ за час

Минобороны: силы ПВО за час уничтожили два беспилотника в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:15 до 16:15 по московскому времени уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Незадолго до этого украинский беспилотник влетел в многоэтажный дом на проспекте Ватутина в Белгороде. На обнародованных кадрах видно, что беспилотник повредил кровлю здания.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением в городскую больницу №2. Медики окажут ей всю необходимую помощь.

До этого губернатор подтвердил атаки ВСУ на два социальных объекта в столице региона. В своем заявлении губернатор подчеркнул, что никаких сведений о пострадавших не поступало. Гладков добавил, что сотрудники всех оперативных служб уже находятся на местах падения дронов. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

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