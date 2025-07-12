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Военный эксперт раскрыл, как удар по заводу «Электрон» отразится на системах ПВО Украины

Военный эксперт Дандыкин: удар по заводу «Электрон» ослабит системы ПВО Украины
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Efrem Lukatsky/AP

Удар по крупному предприятию по производству различных видов электроники «Электрон» ослабит системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украины. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Видимо, там (на заводе. — «Газета.Ru») расположились предприятия, производящие БПЛА, электронную начинку. Это было серьезное предприятие в СССР. У ВСУ могут возникнуть проблемы с обеспечением полетов, с электроникой, с системами ПВО, РЭБ, вполне вероятно», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что удары по подобным предприятиям просто так не осуществляются. По его словам, «это дорогое удовольствие».

Об ударе по заводу «Электрон» утром 12 июля сообщило украинское издание «Страна.ua». По его данным, в результате атаки здание предприятия было разрушено.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции. По информации министерства обороны Российской Федерации, российские военнослужащие поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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