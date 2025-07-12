Российские военные уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 12:00 до 14:40 по московскому времени шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, один — над Азовским морем, еще один — над Ставропольским краем.

По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионами РФ. Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Белгород Арене». Он отметил, что «враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов».

Ранее российский генерал обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по мирным жителям.