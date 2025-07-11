Минобороны показало кадры из освобожденной Зеленой Долины в ДНР

МО показало кадры бойцов с флагом РФ в освобожденной Зеленой Долине в ДНР

Министерство обороны России показало российских военнослужащих с флагом России в населенном пункте Зеленая Долина в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах показано, как ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ. После российские бойцы пробиваются сквозь леса и устанавливают флаг у мемориала с надписью «Вечная слава героям».

11 июля министерства обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина, расположенный в Донецкой народной республике. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ вынудили украинские формирования отступить из Зеленой Долины в ДНР на вторую и третью линии обороны. При этом командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к донецкому селу Колодези.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Толстой в ДНР.