Аксенов опубликовал пост о возмездии после задержания агента СБУ в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил о неминуемом наказании для врагов России

Враги России обязательно понесут заслуженное наказание. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, комментируя задержание агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт на территории полуострова.

Чиновник также обратился к сотрудникам ФСБ и поблагодарил их за профессионализм. В своей публикации Аксенов отметил, что украинские агенты не смогут уйти от наказания.

«Шансов уйти от возмездия у них нет», — высказался глава Крыма.

10 июля сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Крыму. Сообщается, что планировалась атака на правоохранителей при помощи беспилотников.

В Ялте был задержан местный житель, которого завербовали украинские спецслужбы в мессенджере Telegram. У мужчины изъяли две бомбы. Агент СБУ должен был подготовить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывным устройством и атаковать правоохранителей.

Ранее жителя Сочи приговорили к восьми годам за подготовку теракта.