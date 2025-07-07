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Над Крымом сбили пять украинских дронов

Минобороны: средства ПВО уничтожили над Крымом пять БПЛА самолетного типа
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Olga Sokolova/Global Look Press

Над территорией Крыма сбито пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны противника в период с 21:40 до 22:15 мск.

Утром 7 июля Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью и Крымом.

В тот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 7 июля в российских регионах и над акваторией Черного моря сбили 91 украинский БПЛА. В частности, в воздушном пространстве Ленинградской области перехватили три беспилотника.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина производит в год.

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