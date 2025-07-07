Над Крымом сбили пять украинских дронов

Минобороны: средства ПВО уничтожили над Крымом пять БПЛА самолетного типа

Над территорией Крыма сбито пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны противника в период с 21:40 до 22:15 мск.

Утром 7 июля Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью и Крымом.

В тот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 7 июля в российских регионах и над акваторией Черного моря сбили 91 украинский БПЛА. В частности, в воздушном пространстве Ленинградской области перехватили три беспилотника.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина производит в год.