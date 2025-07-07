На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) очередной группы добровольцев из региона. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, добровольцы отправились в зону боевых действий из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди будущих участников СВО как жители Чечни, так и прибывшие из различных регионов России, уточнил чиновник.

Кадыров напомнил, что мужчины проходят подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Путина у «лучших в мире инструкторов».

Глава Чечни добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил россиян комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарем, а также полностью оплатил расходы на обучение, проживание и питание в университете. Кроме того, фонд возмещает все транспортные расходы из региона добровольца до Грозного.

4 июля Кадыров в ходе совещания с членами правительства обсудил участие региона в реализации задач специальной военной операции. Он сообщил, что в зону СВО направлены 60 344 бойца из Чечни, 22 064 человека из них — добровольцы.

Ранее Кадыров впервые за три месяца провел совещание.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами