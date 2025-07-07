Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) очередной группы добровольцев из региона. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, добровольцы отправились в зону боевых действий из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди будущих участников СВО как жители Чечни, так и прибывшие из различных регионов России, уточнил чиновник.

Кадыров напомнил, что мужчины проходят подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Путина у «лучших в мире инструкторов».

Глава Чечни добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил россиян комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарем, а также полностью оплатил расходы на обучение, проживание и питание в университете. Кроме того, фонд возмещает все транспортные расходы из региона добровольца до Грозного.

4 июля Кадыров в ходе совещания с членами правительства обсудил участие региона в реализации задач специальной военной операции. Он сообщил, что в зону СВО направлены 60 344 бойца из Чечни, 22 064 человека из них — добровольцы.

Ранее Кадыров впервые за три месяца провел совещание.