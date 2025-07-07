ВС России ударили по ТЦК в Харькове, уничтожены десятки военных ВСУ

SHOT: ударом по ТЦК в Харькове уничтожены 35 военных ВСУ

Российская армия атаковала центр комплектования (аналог военкомата на Украине — прим. ред.), уничтожив около 35 военных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Наши «Герани» атаковали харьковское управление ТЦК сегодня утром, попадание было точно в штаб. (...) Ликвидировано до 35 военных», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, среди ликвидированных есть представители руководства ТЦК.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что удары российских «Гераней» по ТЦК приносят радость украинцам. По его словам, в комментариях под постами об ударах по центрам комплектования часто появляются украинцы и пишут довольные комментарии.

7 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ за сутки нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) украинских войск и предприятию по сборке ударных дронов.

Ранее сообщалось, что украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией России для нанесения ударов.