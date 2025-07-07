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В США посчитали, сколько времени понадобится для восполнения переданного Украине оружия

WSJ: США понадобятся годы для восполнения отправленного Украине оружия
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Matt Rourke/AP

США потребуется более четырех лет, чтобы восполнить запасы оружия, которое было направлено Украине с 2022 года. Об этом написал бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, если темпы производства оборонной промышленности останутся на прежнем уровне, то потребуются годы, чтобы заменить переданное Киеву оружие, включая более 3 тыс. ракет Stinger и миллионы артиллерийских снарядов.

Колдуэлл напомнил, что Соединенные Штаты недавно произвели самый крупный залп ракетами Patriot в истории страны для защиты своих военных баз в Катаре во время ответных ударов Ирана в июне.

Учитывая риск возобновления военных действий на Ближнем Востоке и опасения относительно растущих угроз со стороны Китая, у которого гораздо больше ракетных и военно-воздушных сил, чем у Ирана, было бы в корне неверно раздавать еще больше американского оружия, продолжил автор статьи.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.

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