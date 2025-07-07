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Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается

Медведчук: конфликт на Украине не заканчивается, так как не устранены причины
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РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что конфликт на Украине не заканчивается, так как не устранены его причины. Заявление Медведчука опубликовано на сайте «Другая Украина».

«Конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, поскольку даже их обсуждение ударит по репутации многих западных политиков. Именно поэтому [президент США Дональд] Трамп и говорит о [бывшем президенте США Джо] Байдене, о том, что это его война», — пояснил Медведчук.

Он пояснил, что конфликт на Украине планируют, финансируют и контролируют страны Запада, а президент Украины Владимир Зеленский только поставляет на фронт «пушечное мясо» в виде граждан страны. В случае его отказа от подобных действий Зеленского заменят «на другого клоуна».

До этого Медведчук заявлял, что Украина не смогла стать частью Европы, но превратилась в анти-Россию.

Ранее Медведчук заявил, что Европа сама взрастила нацизм на Украине.

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