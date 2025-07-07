Минобороны сообщило о новых атаках беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что произошло это в период с 8:00 до 8:30 по московскому времени.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Кроме того сообщалось, что обломки еще одного дрона упали в Северском районе на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.