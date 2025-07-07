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Стало известно о попытке украинских войск прорваться в Курскую область

«Два майора»: формирования ВСУ пытались прорваться в Курскую область
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Gleb Garanich/Reuters

Украинские формирования предприняли очередную попытку прорваться через границу и попасть в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

В материале отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться на территорию российского региона на Глушковском и Теткинском направлениях.

«Отражена очередная попытка противника прорвать границу из Бессаловки», — говорится в публикации.

Также в тексте отмечается, что ВСУ продолжают активно наносить удары по мирным жителям в Белгородской области. В частности, в селе Черемошное в результате атаки украинского дрона на работавший в поле комбайн пострадал водитель. Кроме того, атаке подвергся автомобиль на участке дороги ШебекиноБелгород. Двух человек спасти не удалось.

3 июля Telegram-канал «Северный канал» сообщил о попытке украинских формирований занять населенный пункт Теткино в Курской области. ВСУ начали атаку в районе населенного пункта Бессаловка, однако российские военнослужащие успешно отбили атаку и не дали украинским солдатам добраться до Теткино.

Ранее в сети появились кадры ударов по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области.

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Атаки на Курскую область
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