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Бывший советник Леонида Кучмы рассказал о критическом положении Украины

Соскин: слабость ПВО Украины говорит о крахе государства
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал, что слабость сил противовоздушной обороны ВСУ говорит о крахе страны.

«Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность <…> Это то, что есть на самом деле», — поделился Соскин.

Он обвинил в этом мэра Киева Виталия Кличко и местных членов городского парламента. Соскин уточнил, что украинцы «терпят и ночуют в метро», поэтому Киев может превратиться в «город-подземелье».

До этого Соскин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский готов продолжать боевые действия с Россией «до последнего украинца».

Также Соскин говорил, что телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал абсолютную бессильность Зеленского. Он назвал ситуацию для Украины «полным финишем», отметив, что у Киева фактически не осталось выбора, кроме переговоров.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.

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