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Совместные арабские силы могут быть введены в будущем в сектор Газа

Al Masry Al Youm: совместные арабские силы могут быть введены в сектор Газа
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Amir Cohen/Reuters

В сектор Газа могут быть введены объединенные арабские силы с целью подготовки палестинских служб безопасности и разведки. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm со ссылкой на источники.

«Обсуждаемые в настоящее время планы включают в себя план действий международных комитетов по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также роль арабских сил в период после объявления о постоянном прекращении огня», — заявили источники.

Накануне палестинское движение ХАМАС подтвердило положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа, выразив готовность к переговорам. Израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на анонимного израильского чиновника, сообщил, что Израиль получил ответ от ХАМАС и сейчас анализирует его содержание.

По информации газеты, предлагаемое соглашение включает в себя 60-дневное перемирие, в ходе которого предлагается освободить десять израильских заложников и передать тела 15 израильтян в обмен на освобождение около 1,2 тысячи палестинских заключенных.

Источники сообщили, что начало переговоров о постоянном прекращении огня и обсуждение вывода израильских войск из сектора Газа запланированы на первую неделю 60-дневного перемирия.

Ранее Евросоюз подготовил санкции против Израиля из-за военной операции в Газе.

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