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В США заявили о превосходстве российской системы ПРО

NI: российская система ПРО может превзойти американскую
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская система противоракетной обороны (ПРО) глубоко продумана и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации подчеркивается, что российская сторона отдала приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, тогда как США этого не сделали.

Издание утверждает, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, защищающим Москву от угроз баллистических ракет, является станция «Дон-2Н», имеющая расширенные возможности, уникальную конструкцию, а также постоянно модернизирующаяся.

До этого сообщалось, что странам Европы необходимо в кратчайшие сроки укрепить свои оборонные способности, однако НАТО на треть не дотягивает до уровня, необходимого для сдерживания России. В Европе назревает кризис на фоне будущего объединения двух стихий. Речь идет о «растущей угрозе со стороны России» и растущем безразличии со стороны администрации избранного президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что российский «Орешник» обнаружил уязвимость системы ПВО Великобритании.

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