В Таганроге обломки БПЛА повредили жилой дом

Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила о том, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили остекление жилого дома в городе, при этом в результате инцидента никто не пострадал. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО был обезврежен БПЛА. В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет. Создан оперативный штаб и рабочая группа для установления объемов повреждений», — написала Камбулова.

25 июня временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях, зафиксированных в Таганроге и Азове в результате атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в Таганроге повреждены два многоквартирных жилых дома и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия. Кроме того, части БПЛА повредили линию электропередачи на улице Попова, а у двух многоэтажных жилых домов в переулке Трудовых Резервов и лицея выбиты окна.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.