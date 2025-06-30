Российские военные поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины

Российские военнослужащие поразили нефтеналивной терминал, который обеспечивает топливом ВМС Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение нефтеналивному терминалу, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 146 районах», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого издание «Военное обозрение» сообщило, что российские войска применили новейшие ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-3» в зоне специальной военной операции. Издание уточняет, что «Герани-3» военными были применены во время ударов по военным объектам в Харькове и Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский удар по Сумской области сняли с беспилотника.