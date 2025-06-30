Российские средства ПВО сбили 144 украинских БПЛА

Минобороны: российские ПВО сбили четыре авиабомбы JDAM и 144 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили четыре авиабомбы JDAM. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были сбиты еще 144 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Информации о повреждениях в результате падения обломков вражеских БПЛА военное ведомство не приводит.

Минувшей ночью на территории республики Крым и Краснодарского края был объявлен режим опасности атаки беспилотников. На полуострове доступ автомобилей на Крымский мост был временно перекрыт с обеих сторон. Жителям Керчи сообщили, что средства ПВО сбивали вражеские беспилотники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА ударили по двум деревням в Курской области.