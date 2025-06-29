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Российские военные эвакуировали двух жителей из харьковского поселка

Ганчев: ВС России эвакуировали двух жителей харьковского поселка Двуречная
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали группу из двух мирных жителей из населенного пункта Двуречная Харьковской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Российские бойцы с целью минимального привлечения внимания противника малыми группами продолжают выводить мирное население, которое до сих пор остается в Двуречной», — уточнил он.

До этого Ганчев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют тактику выжженной земли в данном населенном пункте, как и в других, откуда им пришлось отступить под натиском ВС РФ.

20 июня стало известно о серьезных проблемах Киева после потери харьковской Московки. По словам Ганчева, установление контроля со стороны российских войск над селом серьезно осложнит логистику украинским военным.

Ранее на Украине призвали активнее проводить эвакуацию в Сумской области.

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