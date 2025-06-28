Минобороны: ВСУ потеряли до 175 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 175 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение трем механизированным, аэромобильной и штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде территориальной обороны. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), отметили в министерстве.

«Противник потерял до 175-ти военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что группировка «Днепр» за сутки нанесла огневое поражение частям ВСУ в четырех населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. По данным ведомства, российские подразделения атаковали части механизированной бригады, бригады береговой обороны украинской армии и бригады теробороны.

Ранее Минобороны назвало общие суточные потери в рядах ВСУ.