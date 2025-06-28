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ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразили пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение <...> пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об ударах по складам боеприпасов и производственным цехам, где собирали БПЛА большой дальности, а также по месту хранения безэкипажных катеров.

28 июня в оборонном ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки уничтожили 6 авиабомб и 252 дрона ВСУ.

До этого военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, а также бригаде территориальной обороны.

Ранее в ДНР группа мирных жителей пострадала при сбросе мин ВСУ.

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