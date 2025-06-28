В Одессе произошли повторные взрывы

В Одессе на юге Украины снова произошли взрывы

Взрывы вновь произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Одессе слышны повторные взрывы», — говорится в публикации.

В регионе за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу. В настоящее время сирены звучат в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о взрывах в городе.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные атаковали склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.