Атака на ЗАЭС была совершена тремя БПЛА

Атака на сотрудников ЗАЭС была совершена тремя беспилотниками ВСУ

Уточнено количество беспилотников ВСУ, атаковавших в пятницу группу сотрудников ЗАЭС, — Украина использовала три беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием трех беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе.

Никто из сотрудников не пострадал, расстояние от места атаки до блоков составило порядка 350-400 метров. В данный момент специалисты оценивают ущерб, нанесенный АЭС.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ЗАЭС будет подключена к российской энергосистеме после прекращения военного конфликта и при отсутствии рисков обстрелов со стороны украинской армии.

21 июня Балицкий заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность украинской армии к атакам на Запорожскую АЭС является частью политической игры.

Ранее глава МАГАТЭ высказался о планах РФ по перезапуску Запорожской АЭС.