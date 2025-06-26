«Радиостанция Судного дня» передала четвертое сообщение за неделю

«Радиостанция Судного дня», также известная как УВБ-76 или «Жужжалка», снова передала странное сообщение, ставшее четвертым за неделю выходом в эфир. Сообщение опубликовано в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

«Сообщение за сегодня, 26.06.25, 10:55 по мск. НЖТИ 68183 ВДОХОКОЛ 4747 6851», — говорится в публикации.

Что означает шифр и слово «вдохокол», традиционно остается загадкой.

25 июня «Жужжалка» в период с 09:09 до 17:11 по московскому времени передавала в эфир 24 сообщения, состоящие из 29 слов.

До этого Роскомнадзор впервые высказался о работе «Радиостанции Судного дня». В ведомстве заявили, что информация о пользователе, выходящем в радиоэфир на этой частоте, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что и получила название «Жужжалка». Также она зовется «Радиостанцией Судного дня» из-за версии, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар Холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

Ранее политолог назвал «Радиостанцию Судного дня» уникальным медиапродуктом.