США перебросили дополнительные Patriot на Ближний Восток для защиты своих военных в регионе

Пентагон: США перебросили на Ближний Восток ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи

США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, передает РИА Новости.

«В данном случае расчеты Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии в составе наших американских сил», — сказал он.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.