На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США перебросили дополнительные Patriot на Ближний Восток для защиты своих военных в регионе

Пентагон: США перебросили на Ближний Восток ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи
close
U.S. Air Force/AP

США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, передает РИА Новости.

«В данном случае расчеты Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии в составе наших американских сил», — сказал он.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами