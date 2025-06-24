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Омбудсмен предложила расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО

Москалькова предложила Путину расширить сеть центров реабилитации для бойцов СВО
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила президенту РФ Владимиру Путину расширить сеть реабилитационных центров для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Омбудсмен отметила, что сейчас в России реабилитационные центры для бойцов СВО действуют в пяти субъектах. Однако «их не хватает», подчеркнула уполномоченный по правам человека.

«Правительство, Минздрав, министерство социального развития, социальный фонд видят эту проблему, работают над ней, но очень хотелось бы взять ее на особый контроль, потому что без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато», — сказала Москалькова.

В январе правительство России утвердило правила предоставления услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в центрах Социального фонда РФ (СФР) для ветеранов СВО. Правила вступят в силу в 2025 году.

Ранее депутат Василькова рассказала о развитии технологий реабилитации для бойцов СВО.

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