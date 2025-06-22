Над российским регионом уничтожили три беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные провели работу по ликвидации дронов в период с 11:00 до 12:30 мск.

Утром 22 июня Минобороны рассказало, что за ночь системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников. При этом девять аппаратов сбили над Брянской областью и по одному БПЛА — над Смоленской областью и Крымом.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что из-за удара реактивных беспилотников в Карачевском районе два дома сгорели, еще один пострадал частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Ранее военблогер сообщил о сотнях российских беспилотников, летящих на Украину.