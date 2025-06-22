Армия Израиля ужесточила ограничения внутри страны

ЦАХАЛ: все районы Израиля перешли в режим работы только жизненно важных служб

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что все районы страны перешли в режим работы только жизненно важных служб.

В ЦАХАЛ заявили, что на всей территории Израиля запрещены уличные собрания, занятия в школах и вузах, а также работа большинства предприятий, кроме жизненно важных. Меры действуют до особого распоряжения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал удар по Ирану историческим моментом для США.