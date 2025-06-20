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На Украине заявили, что подготовку к обороне Сумской области так и не закончили

Deep State: слабые укрепления в Сумской области можно разнести дронами
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный паблик Deep State раскритиковал подготовку к обороне Сумской области, опубликовав фото строительных материалов, которые просто лежали с зимы в районе Юнаковки.

По словам военных обозревателей, теперь эти материалы смогут использовать для своих укреплений российские военнослужащие.

«По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло. Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты», — пишет Deep State.

Однако, отмечает портал, они скорее похожи на позиции последнего боя, «которые можно разнести дронами просто в ноль».

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что военнослужащим российской армии до административного центра Сумской области Украины осталось пройти около 15 километров.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска продвинулись в глубину украинской обороны и заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области Украины.

Ранее на Украине признали бои на Сумском направлении.

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