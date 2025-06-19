На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ выразили беспокойство из-за возможного участия США в конфликте на Ближнем Востоке

Песков: вовлечение США в конфликт на Ближнем Востоке увеличит беспокойство РФ
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке беспокойство Москвы относительно ситуации в регионе увеличится, передает ТАСС.

По словам Пескова, участие в ирано-израильском конфликте американских вооруженных сил будет означать еще большую его эскалацию.

«Это разрастание географии. <...> То есть это будет еще один страшный виток эскалации», — заявил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в реализации военно-ядерной программы. Целями воздушных атак и рейдов диверсионных групп стали ядерные объекты, высокопоставленные военные, ведущие ученые-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракетные установки «земля-земля».

18 июня президент США Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО. Американский лидер также сказал, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось, поэтому они «занимаются тем, чем занимаются».

Ранее Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами