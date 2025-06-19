В РФ выразили беспокойство из-за возможного участия США в конфликте на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке беспокойство Москвы относительно ситуации в регионе увеличится, передает ТАСС.

По словам Пескова, участие в ирано-израильском конфликте американских вооруженных сил будет означать еще большую его эскалацию.

«Это разрастание географии. <...> То есть это будет еще один страшный виток эскалации», — заявил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в реализации военно-ядерной программы. Целями воздушных атак и рейдов диверсионных групп стали ядерные объекты, высокопоставленные военные, ведущие ученые-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракетные установки «земля-земля».

18 июня президент США Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО. Американский лидер также сказал, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось, поэтому они «занимаются тем, чем занимаются».

Ранее Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля.