Морпехи ВС РФ отразили попытку высадки ВСУ на Тендровской косе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что российские морские пехотинцы отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести десантную вылазку в районе Тендровской косы в Херсонской области.

«Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ», — сообщил он.

По его словам, ВС РФ на подходе заметили противника и приняли бой. Один из катеров был поражен боеприпасом «Ланцет» и затонул, отметил Сальдо. Он добавил, что украинские военные были вынуждены ретироваться.

Также Сальдо сообщил , что что в регионе в результате атаки ВСУ поврежден жилой дом и выведена из строя ЛЭП. В Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечен фасад и крыша. В Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи 10 кВ.

Ранее Сальдо cообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Херсонскую область.