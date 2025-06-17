В Минобороны назвали число сбитых БПЛА утром вторника

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над пятью регионами РФ в период с 8:00 до 12:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 14 дронов были сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, три — над Тульской областью, два — над территорией Крыма и еще один над Белгородской областью.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в период с 23:30 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня сбили 147 беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

В ночь на 16 июня Орловская область подверглась массированной атаке — средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 11 украинских беспилотников. Telegram-канал SHOT писал, что несколько БПЛА были сбиты в районе нефтебазы в Орле.

Ранее жительница Брянской области пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль.