В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на газель пострадал мирный житель

Гладков: в Шебекино дрон попал в газель, пострадал мужчина

В Шебекино Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на «газель» пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после оказания помощи в больнице пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Гладков отметил, что в результате атаки украинских сил у транспортного средства пробита крыша. Кроме того, в здании коммерческого объекта повреждены остекление, фасад и входная группа, добавил глава региона.

16 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

15 июня Гладков сообщил, что за сутки Белгородскую область атаковали 62 дрона и 106 снарядов ВСУ.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.