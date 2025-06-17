На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на газель пострадал мирный житель

Гладков: в Шебекино дрон попал в газель, пострадал мужчина
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Шебекино Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на «газель» пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после оказания помощи в больнице пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Гладков отметил, что в результате атаки украинских сил у транспортного средства пробита крыша. Кроме того, в здании коммерческого объекта повреждены остекление, фасад и входная группа, добавил глава региона.

16 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

15 июня Гладков сообщил, что за сутки Белгородскую область атаковали 62 дрона и 106 снарядов ВСУ.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами