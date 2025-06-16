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Израиль параллельно с атаками по Ирану нанес новый удар по Ливану

ЦАХАЛ ударил по Ливану параллельно с атаками по Ирану
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Idf Spokesperson/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по Ливану на фоне сообщений об очередной волне атак по Ирану. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

В заявлении пресс-службы говорится, что удар наносился по окрестностям города Хоула на юге республики с целью ликвидации участника вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла».

По данным ЦАХАЛ, задача этой атаки была выполнена. Однако имя, должность ликвидированного члена «Хезболлы» и другие подробности операции на данный момент не раскрываются.

До этого в Иране рассказали, что в результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1,8 тыс. человек, большинство из которых являются мирными жителями.

Также 16 июня израильские силы нанесли удар по штаб-квартире государственного телевидения исламской республики. Атака произошла во время прямого эфира.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».

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