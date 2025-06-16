Иран заявил, что ударит по военным объектам Израиля в случае продолжения атак ЦАХАЛ

Иран атакует жилые кварталы и военные объекты Израиля, если ЦАХАЛ продолжит наносить удары по исламскую республику. Об этом пишет госагентство Tasnim, ссылаясь на источник.

«Иран уже нацелился на скрытые и открытые военно-стратегические объекты… мы уничтожим эти объекты над головами израильских военных. Но пока Иран не нацелился напрямую на жилые районы. Очевидно, что, если израильтяне будут действовать глупо, мы не оставим им ни одного безопасного места, конечно, мы уже доказали им, что мы можем это сделать», — сказано в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в МИД РФ прокомментировали действия Ирана в конфликте с Израилем.