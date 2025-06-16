Посол рассказала о целях Израиля в конфликте с Ираном

Израиль намерен достичь оперативного контроля над всем воздушным пространством Ирана. Об этом сообщила израильский посол в России Симона Гальперин, передает ТАСС.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. В ответ на это Тегеран объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ответные ракетные удары. Иран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня в израильской армии заявили, что уничтожила треть всех ракетных установок Ирана.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Нетаньяху об ударах по Ирану.