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ЦАХАЛ рассказал о ракетном запуске со стороны Йемена

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет со стороны Йемена
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный запуск в направлении еврейского государства со стороны Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

Сообщается, что из-за воздушной опасности в ряде районов Израиля была объявлена тревога.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что ВВС Израиля нанесли в ночь на 15 июня удар по столице Йемена. По его словам, израильские истребители вылетели с территории еврейского государства на расстояние более 2 тысяч километров и нанесли также удар по Сане в Йемене.

До этого в пресс-службе ЦАХАЛ сообщали о ракетном обстреле со стороны Йемена.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по Израилю.

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